Спикер крымского парламента подаст в суд на прокурора АРК

Председатель Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО намерен обратиться в суд с иском по поводу высказываний прокурора Крыма Виктора ШЕМЧУКА о незаконности покупки автомобиля «Mercedes-Benz S500 Long».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, А.ГРИЦЕНКО уже поручил юридической службе Верховной Рады АРК подготовить исковое заявление в суд о защите чести и достоинства «по поводу лживых заявлений господина ШЕМЧУКА».

«Я намерен потребовать опровержения озвученной информации и возмещения морального ущерба. Если суд примет положительное решение по этому иску, деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования и необходимого инвентаря для детских учреждений Крыма”, – подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, по словам А.ГОРЕВОЙ, крымский спикер назвал высказывания прокурора АРК о покупке «Мерседеса» «блефом чистой воды и политическим заказом».

По информации пресс-секретаря, А.ГРИЦЕНКО расценивает пресс-конференцию прокурора АРК Виктора ШЕМЧУКА (состоявшуюся в Симферополе 26 июля – УНИАН), «имеющего непосредственное отношение к так называемой «Народной самообороне», как начало кампании по дискредитации крымской власти во время начинающегося избирательного процесса в Украине. «Когда прокуроры идут в политику, им ничего другого не остается, как выполнять политические заказы, используя свое служебное положение», – прокомментировал глава крымского парламента заявление прокурора о якобы незаконном приобретении для Верховной Рады АРК автомобиля «Mercedes-Benz S500 Long».

А.ГРИЦЕНКО еще раз повторил, что сумма на приобретение новой машины для Верховной Рады АРК была предусмотрена в бюджете Крыма еще в декабре 2006 года.

«Более того, были проведены все необходимые тендерные процедуры. Но, вместе с тем, и я это подчеркиваю, «Mercedes-Benz S500 Long» за счет бюджетных средств не приобретался – ни копейки из республиканской казны на покупку нового автомобиля не израсходовано», – заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, «все, о чем говорит ШЕМЧУК – это блеф». «Заявляя о какой-то скрытой схеме использования бюджетных средств, гражданин ШЕМЧУК попросту вводит в заблуждение общественность Автономной Республики Крым и нагнетает ситуацию перед выборами. Между тем, подобные высказывания говорят о некомпетентности работников, которые проводили проверку и непрофессионализме самого прокурора в оценке событий, которые он берется комментировать», – подытожил А. ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 26 июля заместитель генерального прокурора Украины – прокурор АРК Виктор ШЕМЧУК заявил, что покупка для председателя Верховной Рады Крыма А.ГРИЦЕНКО автомобиля представительского класса Mercedes-Benz за более чем 1,2 млн. грн. незаконна и противоречит постановлению Кабинета министров Украины, которым установлены граничные цены при покупке товаров для чиновников.

Он также добавил, что «сегодня в суде будет рассмотрен иск к ВР АРК относительно покупки "Мерседеса" для крымского спикера».

***В статье "Ради автомобиля для спикера парламент Крыма проиграл суд?", опубликованной в "Зеркале недели" (№27) говорится, что "Председатель Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО пользуется новеньким автомобилем представительского класса стоимостью более миллиона гривен". "ЗН" располагает копией иска, поданного 4 июля ОАО "Таврия-Авто" в Хозяйственный суд АРК. Из него следует, что по договору от 17 мая этого года "Таврия-Авто" предоставило управлению делами Верховной Рады АРК автомобиль представительского класса Mercedes-Benz S 500 Long. Однако в срок - 15 банковских дней – покупка оплачена не была.