Литвин видит две причины политического кризиса

Оранжевые политики стали заложниками идеи вступления Украины в НАТО, а бело-голубые - заложниками идеи второго государственного языка. Так считает председатель Народной партии Владимир Литвин. Отвечая на вопрос журналиста УНИАН о главной причине политического кризиса, экс-спикер заявил: " Причина кризиса – борьба за собственность. Точнее – не завершенная борьба за государственную собственность. Сколько из государственного бюджета не берут - оказывается, еще есть что брать. Это главная причина. Контрольный пакет власти позволяет иметь контрольный пакет собственности. И следующий момент – неспособность договориться. На русском языке это называется “недоговороспособность”. Они стали заложниками тех настроений, выход на поверхность которых они же побуждали. Оранжевые стали заложниками идеи вступления Украины в НАТО, а бело-голубые стали заложниками идеи второго государственного языка. И те не могут решить проблему, и те"...

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