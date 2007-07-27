Черновецкий запретил рекламу Тимошенко?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 25 июля на совещании Главного управления по вопросам рекламы Киевской городской госадминистрации запретил предоставлять площадь для социальной или какой-либо другой рекламы Блока Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Киевсовете.

“Мотивируя свое решение тем, что избирательная кампания еще не началась, ЧЕРНОВЕЦКИЙ сам фактически начал свою личную избирательную кампанию в столице Украины. Уже сейчас ЧЕРНОВЕЦКИЙ применяет четко отработанные за время своего управления городом механизмы подкупа, административного давления, коррупции, запугивания и шантажа как основной инструмент борьбы с политическими оппонентами”, - говорится в заявлении.

Фракция БЮТ убеждена, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ “активно начал грязную кампанию по отработке места в списке Партии регионов, чтобы спрятаться от ответственности за результаты своего ведения хозяйства в Киеве”.

В заявлении также сообщается, что на сессии Киевсовета 26 июля мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ наложил вето на решение Киевсовета о том, что средства от рекламы в транспорте города и метрополитене должны идти на развитие Киевпастранса и Метрополитена. “Общину Киева, фактически, уже лишили объектов коммунального имущества, коммунальных средств массовой информации, коммунального банка, активно раздаются зоны отдыха киевлян.

Сегодня, ЧЕРНОВЕЦКИЙ пытается взять под личный контроль любой вид хозяйственной деятельности, который приносит, хоть минимальную прибыль”, - говорится в заявлении.

Фракция БЮТ заявляет, что не позволит Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ “единолично решать, что нужно и чего должны хотеть жители нашего города”.

“Блок Юлии Тимошенко - политическая сила, которая будет отстаивать равные возможности для любой политической силы, чтобы доносить информацию к общественности города Киева. Депутаты фракции БЮТ будут делать все, чтобы наш город был образцом свободы и демократии для всех городов Украины”, - заявляет фракция БЮТ.