Шуфрич не хочет на место Медведчука

08:27, 27 июля 2007
Политика
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На съезде будет рассмотрен вопрос об отставке

ШуфричМинистр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич, который также является первым заместителем председателя СДПУ(о) не будет претендовать на должность председателя партии и будет настаивать на том, чтобы Виктор Медведчук и в дальнейшем возглавлял партию. Об этом он заявил в эфире "5 канала". 

Нестор Шуфрич также подтвердил информацию о том, что в пятницу 27.07.07 на съезде СДПУ(о) будет рассмотрен вопрос об отставке Виктора Медведчука с должности председателя партии. Сам первый заместитель председателя СДПУ(о) не будет присутствовать на съезде, поскольку занят работой в качестве министра и находится вне Киева. 

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