Шуфрич не хочет на место Медведчука

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич, который также является первым заместителем председателя СДПУ(о) не будет претендовать на должность председателя партии и будет настаивать на том, чтобы Виктор Медведчук и в дальнейшем возглавлял партию. Об этом он заявил в эфире "5 канала".

Нестор Шуфрич также подтвердил информацию о том, что в пятницу 27.07.07 на съезде СДПУ(о) будет рассмотрен вопрос об отставке Виктора Медведчука с должности председателя партии. Сам первый заместитель председателя СДПУ(о) не будет присутствовать на съезде, поскольку занят работой в качестве министра и находится вне Киева.