Политолог считает, что сиденье на двух стульях - это наша судьба

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает выгодным для Украины сотрудничество как с Российской Федерацией, так и с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я это называю условно сиденьем на двух стульях. Я считаю, что мы не можем сидеть на одном стуле, потому что это наша судьба», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В качестве примера он привел подписание 18 октября в Санкт-Петербурге договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, а также возможное подписание договора о ЗСТ с Евросоюзом.

«Я считаю, что такое балансирование возможно. Более того, такое балансирование единственно возможно», - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.