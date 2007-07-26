Члены ЦИК, пытаясь сорвать выборы, должны помнить про Уголовный кодекс

Заместитель руководителя Секретариата Президента, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК считает, что дата досрочных парламентских выборов не будет переноситься с 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.СТАВНИЙЧУК высказала сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

“Я даже теоретически не допускаю такую ситуацию, что выборы не состоятся 30 сентября 2007 года. И мне кажется, что всем участникам политического процесса это уже должно быть понятно”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

При этом она отказалась прогнозировать возможные меры Секретариата Президента в случае срыва избирательного процесса из-за блокирования работы Центральной избирательной комиссии. “Я юрист и не люблю отвечать на вопрос “А если?”. Заранее программировать или прогнозировать ситуацию довольно сложно. Я всегда исхожу из того, что есть статья 19 Конституции, есть статья 2 закона о Центральной избирательной комиссии. Другого я не допускаю и думаю, что независимо от того, по какой партийной, фракционной квоте пришли в ЦИК, каждый должен осознать, что в Уголовный кодекс внесено очень много статей”, - сказала заместитель руководителя Секретариата Президента.

Справка УНИАН. Статья 19 Конституции Украины устанавливает, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никого нельзя заставить делать то, что непредусмотрено законодательством, а органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основе, в рамках полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Статья 2 Закона Украины “О Центральной избирательной комиссии” закрепляет основные принципы деятельности ЦИК. В частности, в статье речь идет о том, что ЦИК, в соответствии со своими полномочиями, обеспечивает соблюдение предусмотренных Конституцией Украины и законами Украины принципов избирательного процесса и процесса проведения референдумов, реализацию избирательных прав граждан Украины и права на участие в референдуме, одинаковое применение законодательства Украины о выборах и референдумах на всей территории Украины. Часть вторая этой статьи предусматривает, что ЦИК строит свою деятельность на принципах верховенства права, законности, независимости, объективности, компетентности, профессиональности, коллегиальности рассмотрения и решения вопросов, обоснованности принятых решений, открытости и публичности.