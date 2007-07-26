Каждой семье – национальный флаг

Организационный комитет согласовал предварительный план празднования 16-й годовщины Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о согласовании плана было принято сегодня на заседании оргкомитета.

Планом предусматривается, что утром 24 августа в Софийском соборе при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА состоится Молитва за Украину. Принять участие в молебне будут приглашены представители всех конфессий.

После этого В.ЮЩЕНКО выступит на Софийской площади.

Затем на Майдане Незалежности состоится церемония вручения орденов Героям Украины и паспортов Украины 16-летним гражданам из всех регионов Украины. В церемонии планируется участие Президента и премьера.

После этого состоится марш-парад военных оркестров Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Вечером в Национальном заповеднике «София Киевская» при участии главы государства и премьер-министра будет проведен официальный прием.

Вечером на Майдане Незалежности состоится концерт для молодежи, который завершится праздничным фейерверком.

Как отметил на заседании оргкомитета его сопредседатель вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, праздник будет отмечаться на надлежащем уровне во всех областных центрах Украины.

«В День Независимости Украины мы должны искренне подать друг другу руку. Мы не должны оставлять разные оценки и взгляды нашим детям и внукам, потому что лучше других должны осознать чрезвычайно высокую цену независимости и украинского единства», - сказал он.

В свою очередь, сопредседатель организационного комитета по празднованию 16-й годовщины Независимости Украины, первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК отметил, что авторы сценария празднования планируют отметить годовщину под лозунгом: «Каждой украинской семье – национальный флаг».

В интервью журналистам Д.ТАБАЧНИК отметил, что “изюминкой” празднования Дня Независимости в этом году будет то, что это праздник совпадает с 60-й годовщиной празднования Дня шахтера, и горняки также планируют принять участие в праздновании.

Он также сообщил, что окончательный план празднования 16-й годовщины Независимости Украины будет представлен через три дня.