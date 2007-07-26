Ставнийчук: В судах подтверждена юридическая неправомочность ВР

Заместитель руководителя Секретариата Президента, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК считает, что своими решениями об обнулении избирательных списков блоков “Наша Украина” и БЮТ Высший административный суд, Печерский районный суд г. Киева, а также коллегия Печерского районного суда юридически подтвердили неправомочность Верховной Рады пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.СТАВНИЙЧУК высказала сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

“Верховная Рада с принятием изменений в закон о выборах народных депутатов практически ввела такой термин, как “юридическое подтверждение неполномочности Верховной Рады”. Это ноу-хау от Верховной Рады пятого созыва. К сожалению, в самом законе не дано толкования этого понятия”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Однако, по ее словам, если анализировать решение Конституционного Суда от 17 октября 2005 года о неполномочности Верховной Рады Украины, соответствующие политико-правовые дискуссии, которые ведутся в последнее время в Украине, то понятно, что речь идет о юридической возможности или невозможности воссоздания конституционного большинства в составе парламента. “Бесспорно, что в этом контексте является очень важным вопрос обнуления списков блоков “Наша Украина” и БЮТ”, - считает она.

По мнению М.СТАВНИЙЧУК, суды Украины поставили точку в решении вопроса относительно невозможности замещения народных депутатов Украины теми кандидатами в народные депутаты, которых “Наша Украина” и БЮТ исключили из своих списков по решению съездов. “Скажем, по делу по обращению представителя блока “Наша Украина”, Печерский суд разъяснил и установил фактически юридический факт того, что полномочия 169 народных депутатов Украины досрочно прекращены 2 июня 2007 года и, начиная с 3 июня 2007 года, Верховная Рада насчитывает менее 300 народных депутатов. Следовательно с 3 июня, согласно решению суду, Верховная Рада является неполномочной, и проводила свои заседания в неполномочном составе”, - сказала заместитель руководителя Секретариата Президента.

Кроме того, по ее словам, Печерский суд разъяснил, что в связи с тем, что закон о внесении изменений в Закон о выборах народных депутатов Украины вступил в силу с 2 июня, а вводится в действие с 2 августа, у Центральной избирательной комиссии с момента вступления в силу закона утрачено право и компетенция рассматривать и решать вопросы об исключении из списков кандидатов в народные депутаты Украины, которые еще не признаны избранными.

М.СТАВНИЙЧУК также напомнила о постановлении Печерского суда по делу по иску БЮТ относительно прекращения полномочий всех фракций в связи с прекращением полномочий парламента страны. “Судами несколько раз установлены юридические факты неполномочности Верховной Рады”, - сказала заместитель руководителя Секретариата Президента.