Заявления оппозиции Азаров называет ”бредом сивой кобылы”

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ назвал заявления оппозиции об увеличении налоговой нагрузки на бизнес в связи с предстоящими парламентскими выборами «бредом сивой кобылы».

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Это «бред сивой кобылы». По-другому я комментировать это не могу».

По словам Н.АЗАРОВА, на сегодняшний день сбор налогов идет в обычном режиме, и налоговые органы «берут с предприятий не больше и не меньше», чем это предусмотрено государственным бюджетом.

Как сообщал УНИАН, 25 июля блок «Наша Украина - Народная самооборона» распространил заявление, в котором требовал от Кабинета министров и лично от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА «быть честными с избирателями и не заниматься предвыборным популизмом».

“С приближением даты выборов из уст руководителей правительства опять начинают звучать заверения в повышении зарплат и пенсий работникам бюджетной сферы. Такое проявление «заботы» о гражданах Партия регионов и ее руководители традиционно начинают именно в канун выборов”, - отмечалось в заявлении.

Авторы документа утверждают, на заседании правительства 25 июля В.ЯНУКОВИЧ “фактически заявил, что источником увеличения зарплат и пенсий должно стать усиление налогового давления путем проверок каждого украинского предприятия”.

Члены блока убеждены, что “заявление об усилении проверок предприятий в канун выборов фактически является «зеленым светом» для несанкционированных «наездов» налоговой, обысков и других силовых действий в отношении предприятий, в том числе по политическим мотивам”.