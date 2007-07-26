Мельниченко предоставит ”ангелу” Ющенко конфиденциальную информацию

"Я буду выполнять роль санитара, буду стараться освободить партийные списки от коррупционеров и кучмистов", - так определил свою миссию в Украине майор Николай Мельниченко. В интервью газете "24" бывший охранник Леонида Кучмы сказал: "На этой неделе я буду встречаться с Президентом, хочу предоставить конфиденциальную информацию господину Ющенко лично относительно людей, которые находятся у него в окружении. Если президент не отреагирует, я буду публично называть факты, чтобы люди знали, за кого они голосуют. Потому что народу снова хотят продать кота в мешке. Я убежден, что эти парламентские выборы народу Украины не нужны".

Отвечая на вопрос, являются ли компрометирующими пленки, на которых фигурирует Виктор Ющенко, Мельниченко ответил: "По сравнению с действиями Кучмы, Виктор Андреевич – ангел, но он там не святой".