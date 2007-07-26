”Оранжевые” требуют от Януковича отчитаться по деньгам

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” требует от правительства незамедлительно обнародовать расчеты, которыми оно руководствовалось при выделении средств на ликвидацию аварии во Львовской области и урагана на Волыни.

Об этом говорится в обращении блока “Наша Украина – Народная самооборона” к правительству, переданном УНИАН пресс-службой объединенных демократических сил.

В документе напоминается, что 25 июля правительство Виктора ЯНУКОВИЧА приняло решение о выделении Львовской области 14 млн. 815 тыс. грн. на ликвидацию последствий аварии поезда, произошедшей 16 июля. Также Кабинет Министров принял решение об авансировании Волынской облгосадминистрации на сумму 8 млн. 900 тыс. грн. для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия 22 июля.

“Наша Украина – Народная самооборона” считает, что правительство В.ЯНУКОВИЧА “ни разу не рассказало общественности о принципах, критериях и механизмах подобных расчетов”.

По мнению авторов обращения, “это касается и махинаций со статистикой по росту ВВП, которую Кабмин “раздувает” с одной стороны, и одновременно отказывается увеличивать зарплаты и пенсии, с другой. Это касается и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые с начала работы правительства ЯНУКОВИЧА возросли почти на 90%. Также Кабинет Министров скрывает от граждан методики расчета цены на импортируемый природный газ”.