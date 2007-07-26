Ющенко может издать еще один указ о досрочных выборах

Заместитель руководителя Секретариата Президента, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК не исключает издания Президентом Виктором ЮЩЕНКО еще одного указа о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.СТАВНИЙЧУК высказала сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«При нормальной благоприятной правовой ситуации не нужно было бы еще одного указа. Но поскольку на сегодняшний день политические силы и отдельные представители, в том числе члены Центральной избирательной комиссии, которые хотели бы довести ситуацию до чрезвычайной точки кипения, настаивают на разных вариантах непроведения выборов, то не исключаю. Возможно все», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

При этом она подчеркнула, что Секретариат Президента работает исключительно в конституционном правовом поле. «В Секретариате Президента все есть, поживем – увидим. Не будем забегать вперед», - добавила М.СТАВНИЙЧУК.