Луценко: милицией руководят кучмовские генералы, а не Цушко

Один из лидеров блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО убежден в том, что отсутствие нынешнего министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО на рабочем месте никак не повлияет на работу милиции, поскольку последний давно уже ею не руководит. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе, отвечая на вопрос, насколько логичным был отпуск В.ЦУШКО во время развертывания избирательной кампании.

«Конечно, в МВД все спокойно – есть ли там ЦУШКО, или нет там ЦУШКО. Это совсем не меняет ситуации: он там давно свадебный генерал, с точкой зрения которого не считаются кучмовские генералы, такие как Плеханов, известный гонениями на сумское студенчество, Пупков, известный приказом раздать боевые патроны против Майдана, генералы, от которых пахнет кучмовским нафталином…», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он напомнил, что сам не пошел в отпуск, будучи министром внутренних дел, во время прошлых парламентских выборов, “потому что принял для себя принципиальную позицию: не принимать участия в избирательном процессе, хотя я получал много замечаний от коллег, которые говорили, что это безрассудный поступок, что это прыжок без парашюта». «Но тем не менее, - добавил Ю.ЛУЦЕНКО, - я поставил перед собой задачу и ее выполнил: Министерство внутренних дел впервые провело выборы, в которых не было каруселей с открепительными талонами, подтасовок и прочего».

Как сообщал УНИАН, 25 июля министр внутренних дел Украины В.ЦУШКО перед заседанием Кабмина сообщил журналистам, что в отпуск планирует пойти “на две недели с завтрашнего дня” (26 июля – УНИАН). “В министерстве порядок”, - добавил В.ЦУШКО.