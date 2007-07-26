Януковича пригласили потусоваться с Comedy-Club Украина

Премьер-министр Виктор Янукович приглашен на ІІІ съезд "Союза молодежи регионов Украины", который будет проведен "в уникальном формате".

Съезд состоится 31 июля 2007 года в 14.00 в павильоне № 1 киностудии имени О. Довженко, сообщает пресс-служба Партии регионов.

Участниками съезда станут свыше 500 членов союза, среди которых - депутаты Верховной Рады, депутаты местных советов, лидеры регионального молодежного движения.

Для участия в мероприятии приглашены лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор Янукович, вице-премьер Дмитрий Табачник, министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор Корж, первый заместитель министра Кабмина Елена Лукаш.

Кроме того приглашены представители наибольших молодежных общественных организаций из России, Беларуси, Азербайджана, Германии, лидеры всеукраинских молодежных общественных организаций Украины.

Мероприятие пройдет "в формате свободной молодежной тусовки, во время которой участники в формате ток-шоу посоревнуются в ораторском и дискуссионном мастерстве, презентуют наиболее интересные региональные проекты, выступления талантливых членов СМРУ из регионов, всеукраинские и региональные фотовыставки достижений организации, выставку карикатур".

Кроме того для участия в съезде приглашены артисты Comedy-Club Украина, которые покажут делегатам свои лучшие номера.

Во время официальной части глава союза Виталий Хомутынник доложит о работе организации за 2 года. Кроме того, на съезде будет презентована новая стратегия работы организации на следующий период ее деятельности.

Украинская правда