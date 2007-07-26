Литвин хочет, чтобы ”стая” поблагодарила его на прощание

Владимир Литвин возмущен намерениями Кабмина освободить его от должности председателя Наблюдательного Совета университета. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту УНИАН:

“Каждый день сталкиваешься с непорядочностью. Вчера я случайно узнал о том, что Кабинет министров должен рассмотреть новый состав Наблюдательного совета Киевского Национального Университета. До сегодняшнего дня я являюсь Председателем Наблюдательного Совета Киевского Университета. Скажите, пожалуйста, в обществе, где правят порядочные политики, человека предупреждают о том, какие изменения предлагается внести? А еще "спасибо" говорят на прощание, правда же? А тем более, как председатель Наблюдательного Совета я должен работать до 2008 года. Я вчера, узнав из Интернета, что готовится мое освобождение, позвонил одному из руководителей Кабинета министров и сказал: “Как же так? Когда я хотел сложить полномочия председателя Наблюдательного Совета и подал соответствующее заявление, меня попросили забрать. А вчера тайно, (кстати, это скрыл и ректор университета и Кабинет министров) пытались протянуть такое решение. Но после моего разговора его отложили. Хотя я понимаю, что могли отложить на определенное время. Это называется борьба с Владимиром Литвиным. Есть ли мораль в таких отношениях? Нет. И мотивация заключалась в том, что я не могу быть председателем Наблюдательного Совета потому, что я возглавляю кафедру в университете. Так они могли бы сказать: если хотите работать председателем Наблюдательного Совета, определитесь с заведованием кафедры. Или пусть бы показали хотя бы один нормативный документ, который запрещает совмещать эти должности. Скажите, я что - преступник? Нельзя ли по-человечески сказать: мы не хотим, чтоб ты был председателем Наблюдательного Совета. Они могли бы сказать: благодарим за работу, у нас изменились планы, ты освобожден, почему, объяснить не можем. Все бы более четко выглядело. Впервые решение о моем освобождении хотели провести через Ученый Совет, но Ученый Совет его не поддержал. Теперь решили сделать это прямо через Кабмин. Кабинету министров больше нечем заняться? И скажите, почему освобождать меня именно сейчас, а, скажем, не после посвящения в студенты 1 сентября? Может, потому что Литвин не хочет пристать к их стае? Я только так это расцениваю. Это даже не византийщина, это какое-то средневековье”.

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