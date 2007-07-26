Луценко заявляет, что Симоненко променял “Капитал” Маркса на “Капитал” Рената

“Краснопузые” больше не появятся в парламенте. Я хочу спросить у Симоненко, за сколько он продал “Капитал" Маркса, променяв его на “Капитал" Рената. Я также хочу спросить у Януковича, где улучшение нашей жизни уже сегодня”, - сказал на митинге в городе Збараж Тернопольской области первый номер избирательного списка Блока “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий Луценко.

“Мы должны обеспечить молодежь работой, а также поднять зарплаты и пенсии, - подчеркнул он. – Пенсии имеют вырасти на 30% с учетом трудового стажа. Деньги для выполнения социальных инициатив есть”.

“Закон должен быть одинаковым для всех, и для простых людей, и для “кучменят”. Неприкосновенность - это магнит, который притягивает мафию в парламент" ,- сказал он.

“Мы не должны играть в политические игры, которые направлены на раскол Украины", - сказал Луценко, добавив, что политики должны приложить все силы, чтобы объединить страну.

По его словам, Украина не должна быть колонией Москвы. Юрий Луценко также отметил, что Президент поступил мужественно, когда распустил ВР. Он также отметил, что “Наша Украина” обновилась и способна обеспечить мощное представительство в парламенте.

Пресс-служба НУ-НС