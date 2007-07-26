На Крещатике - митинг в поддержку Черновецкого

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заверяет, что, несмотря на все заявления оппозиции, проведение 5-й сессии Киевского городского совета является легитимным.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам до начала первого заседания 5-й сессии Киевсовета 5-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам О.ДОВГОГО, вопросы относительно легитимности сессии сегодня не возникают даже у оппозиционных фракций. «Имею надежду, что оппозиция вернется в зал», - сказал О.ДОВГИЙ.

Он сообщил, что сегодня планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет в части увеличения заработной платы работников образования. Кроме того, по словам секретаря Киевсовета, планируется принять решение о прекращении ряда скандальных строительств, разработать новые правила оценки земли.

О.ДОВГИЙ отметил, что, в частности, цена на землю должна быть увеличена в 2-2,5 раза, что позволит дополнительно привлечь в бюджет 700 млн. грн.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА отметила, что БЮТ не будет принимать участия в принятии решений, которые касаются незаконной передачи земельных участков. «В дерибане земельном и имущественном мы участвовать не будем», - заявила она.

На первом заседании 5-й сессии Киевсовета зарегистрировалось 110 депутатов.

Сейчас под стенами Киевсовета проходит митинг в поддержку мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.