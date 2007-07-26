Социалисты не исключают проведения внеочередной сессии ВР 31 июля

Народный депутат пятого созыва от СПУ Василий СИЛЬЧЕНКО не исключает проведения внеочередной сессии Верховной Рады во вторник, 31 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом В.СИЛЬЧЕНКО заявил в эфире радио «Эра», отметив, что с такой инициативой выступили депутаты парламентской коалиции.

В.СИЛЬЧЕНКО предположил, что главные вопросы, которые будут обсуждаться на внеочередной сессии, – правовая основа для проведения досрочных выборов парламента 30 сентября 2007 года и их законодательное обеспечение.

По его мнению, сегодня до конца не решены проблемы «обнуления списков», отсутствует реестр избирателей, непрозрачным способом формируются списки. Как считает В.СИЛЬЧЕНКО, совершенно незаконно на телевидении идет политическая реклама Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его политической силы, замаскированная под социальные ролики. Кроме того, отметил социалист, партия Президента активно использует административный ресурс для укрепления позиций блока «Наша Украина – Народная Самооборона», систематически уничтожает независимую судебную власть, заранее блокируя возможность оспаривания в судах результатов выборов.

В.СИЛЬЧЕНКО считает, что все эти действия - основа для масштабных фальсификаций, целью которых является реванш «оранжевых сил» с целью установить в Украине диктатуру, лишив страну демократического пути развития.

Он подчеркнул, что СПУ готова к досрочным выборам, но только в том случае, если они пройдут на конституционной основе, а не на основе политических договоренностей.