Ющенко катается на квадрацикле по горам (фото)

Президент Украины Виктор Ющенко отдыхает на собственной даче в Ивано-Франковской области. Газета «Сегодня» пишет о том, как ей "удалось обнаружить" Президента во вторник, 24 июля, близ села Татарова.

Горная обитель Ющенко представляет собой трехэтажный особняк оригинальной архитектуры, расположенный над притоком Прута — речушкой Женец. Со всех сторон ее окружает красивый еловый лес, недалеко — живописный водопад.

О том, что президент сейчас на своей даче в Карпатах, журналисты узнали от туристов. Присутствие сотрудников госохраны корреспонденты «Сегодня» никак не ощутили. Практически все встретившиеся на их пути — туристы и местные жители были осведомлены о присутствии рядом Президента.

"Да он здесь ездит постоянно — туда-сюда. Уже четыре раза за сегодня. Елки возит", — сказал Олег, представившийся туристом из Львова.

Буквально через пять минут после этого, послышался звук двигателя и вскоре показался квадроцикл. Им управлял Президент Украины.

Фотографу удалось застать его врасплох. Ющенко ехал вместе с пассажирами, одним из которых, возможно был сын Тарасик. Президент был одет в синюю футболку с логотипом газеты «Украина Молода» (издалека она смахивала на майку Партии регионов).

Увидев журналиста, Ющенко притормозил и укоризненным тоном вопросил: «Ну, и що це таке?». «Вибачте, вильна пресса», — ответили ему журналисты. На этом разговор закончился.

Пресс-служба Президента сообщала, что Виктор Ющенко отдыхает с известным французским киноактером Жераром Депардье, осматривая природные и культурные достопримечательности Прикарпатья.

Фото "Сегодня"