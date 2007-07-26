Мартынюк: у нас нет возможности подкупить результаты выборов

3 процента голосов избирателей в каждой западной области Украины - такой план-минимум ставит перед собой Коммунистическая партия Украины в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду 30 сентября. Об этом в Ужгородском пресс-клубе сообщил первый заместитель председателя ВР 5-го созыва Адам МАРТЫНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, больше всего на западе коммунисты рассчитывают на электоральную поддержку в Волынской, Ривненской, Черновицкой и Закарпатской областях. В то же время А.МАРТЫНЮК отметил, что возможным исключением может стать Тернопольская область.

Он еще раз подтвердил, что в целом по Украине в случае проведения выборов КПУ поставила перед собой задачу получить 10-12%. “Это вполне реально, - считает А.МАРТЫНЮК, - поскольку последние социологические опросы показывают, что КПУ повысила свой рейтинг”.

Вместе с тем, отметил он, самая большая проблема сейчас - это проведение честных выборов. «У нас нет возможности подкупить результаты, особенно на Галичине», — отметил А.МАРТЫНЮК.

В то же время А.МАРТЫНЮК заявил, что считает роспуск парламента и объявление досрочных выборов незаконным. «Я еще не могу говорить о предвыборной агитации Коммунистической партии, потому что вообще не готов ответить, будут ли сами выборы. Сейчас нет оснований говорить о законности проведения избирательной кампании, ведь нет оснований распускать Верховную Раду», - заявил первый заместитель председателя ВР 5-го созыва.