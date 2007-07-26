Луценко мешают ”воші на кожусі”

“Наше задание номер один – отменить депутатскую неприкосновенность, - отметил во время митинга в Кременце лидер Блока “Наша Украина-народна Самооборона” Юрий Луценко. - Необходимо также создать национальное антикоррупционное бюро. Будучи министром внутренних дел, я открыл около 2 тысяч уголовных дел на общую сумму убытков государству 20 миллиардов гривен. Сейчас все они “похоронены” в Генпрокуратуре. Свои спрятали своих”.

Как сообщает пресс-служба НУ-НС, еще одним заданием Луценко назвал переаттестацию судей: “Если ты судья и состоишь на государственной службе, расскажи, откуда у тебя состояние. Если не можешь рассказать, тебя об этом спросят другие органы”. Он выразил уверенность, что судьи должны переизбираться народом. Также, по словам лидера Блока, необходимо внедрить обязательное декларирование доходов всех высокопоставленных должностных лиц и их родственников.

“Нужно уменьшить количество чиновников, которых развелось, "як вошей на кожусі" ”, - прибавил он.

Юрий Луценко напомнил о социальных инициативах Президента Ющенко: “Среднюю зарплату глава государства предлагает поднять до 2100 гривен, а минимальную - до 500. Пенсии мы поднимем на 30 %, при рождении ребенка будем платить от 15 тысяч гривен”.