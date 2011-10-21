В парламенте так и не знают, что подписал Азаров в Петербурге

Комитет Верховной Рады по иностранным делам сделал запрос Министерству иностранных дел относительно сути подписанного Украиной соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ, чтобы проанализировать его соответствие европейскому выбору Украины.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат из фракции "БЮТ-Батьківщина", член парламентского Комитета по иностранным делам Алексей ЛОГВИНЕНКО, комментируя возможность сосуществования соглашения о ЗСТ со странами СНГ и одновременно с ЕС.

«Для того, чтобы мы могли делать какие-то выводы по подписанным документам в Петербурге, и насколько они могут быть комплементарными со всеми соглашениями, которые мы пытаемся подписать с Евросоюзом о ЗСТ, мы должны ознакомиться с документами», - сказал народный депутат.

По словам А.ЛОГВИНЕНКО, на сегодняшний день комитет не имеет подписанного в Санкт-Петербурге документа о создании ЗСТ, так же, как и не знает подробностей согласованных основных параметров соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

«Комитет по иностранным делам принял решение срочно запросить у Министерства иностранных дел, прежде всего, текст подписанного соглашения в Санкт-Петербурге. Не исключено, что завтра будет внеочередное заседание комитета, где мы будем анализировать, насколько это соглашение совпадает с нашим вектором евроинтеграции или, напротив, этот документ имеет противоречия, которые будут мешать», - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что до конца года соглашение между Украиной и ЕС о ЗСТ будет подписано, ввиду того, что сегодня в Брюсселе были определены ее основные параметры, А.ЛОГВИНЕНКО сказал: «Если параметры определены, но участники переговоров пока не говорят о временных перспективах, можно гипотетически допустить, что это возможно».

При этом народный депутат отметил, что главное на временные параметры подписания соглашения, а их суть.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.