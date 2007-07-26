Состоится брифинг Ставнийчук

Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины, представителя Президента в Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК.

Как сообщает пресс-служба главы государства, тема брифинга: «Контроль за выполнением указов Президента Украины о проведении досрочных выборов и завершении подготовки к проведению избирательной кампании в Украине».

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