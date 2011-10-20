У Могилева нашли виновного в пропаже оружия - это снова Луценко

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что расхищение милицией оружия в Харькове и Львове стало возможным из-за попустительства бывшего руководства министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Департамента внутренней безопасности МВД Украины Александр МЕЧЕТНОЙ.

«За последние годы МВД руководили люди, которые не совсем понимали, что такое МВД. Поэтому появилась некоторая расслабленность личного состава… Работа МВД, видимо, была построена так, что дала возможность попустительству», - сказал начальник департамента.

На уточняющий вопрос журналистов, при каком именно министре работа ОВД не была налажена должным образом, он сказал: «Предыдущим министром был ЛУЦЕНКО, я думаю, что да».

Продолжая тему исчезновения большого количества оружия, в частности, во Львовском государственном университете внутренних дел, А.МЕЧЕТНОЙ отметил, что недостача была выявлена в результате проверки, проведенной по поручению главы МВД после обнаружения пропажи пистолетов в одном из отделов милиции в Харьковской области. В результате проведенного служебного расследования установлено, что в течение 2008-2011 годов начальник склада вооружения университета выносил оружие с целью дальнейшей продажи, в частности, похищенное оружие он передавал жителю Львова, коллекционеру военной амуниции, который часть оружия оставил у себя, а часть, в свою очередь, перепродал.

По словам А.МЕЧЕТНОГО, в результате хищения арсенал университета уменьшился на 130 единиц оружия, из которых 106 – боевое, 9 – учебное, также пропало 15 ракетниц.

Как отметил А.МЕЧЕТНОЙ, часть лиц, которым было продано оружие, установлены в нескольких городах Украины, у них изъято 30 единиц боевого оружия, кроме того, 57 единиц других видов вооружения, а также 71 граната, 2 мины, более 100 штук охотничьего оружия.

Как установила проверка и следствие, материально ответственное лицо, вынося оружие со склада, продавало пистолеты по 300-400 долл. за штуку, автоматическое оружие – по 600-800 долл.

Как отметил А.МЕЧЕТНОЙ, среди найденного и возвращенного вооружения два пулемета, 11 автоматов, 2 винтовки, остальное – пистолеты.

В то же время, начальник департамента отметил то, что в рамках возбужденного уголовного дела фигурирует 12 человек, четверым из которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Среди фигурантов уголовного дела - проректор университета по экономическим вопросам, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также старший инспектор по вооружению, который по своей должности должен был осуществлять контроль за хранящемся в учебном заведении оружии, проводить инвентаризации.

Также А.МЕЧЕТНОЙ заверил, что по окончании расследования дела будет дана оценка действиям других руководителей милиции.

Вместе с тем А.МЕЧЕТНОЙ не исключил, что МВД будет инициировать проверки лиц, коллекционирующих оружие.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в ходе проверки склада вооружения Львовского государственного университета внутренних дел была выявлена недостача оружия, в том числе пистолетов, винтовок, автоматического оружия, а также образцов учебного оружия.

Приказом министра внутренних дел Украины создана группа для проверки обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил заместитель министра Дмитрий ВОРОНА.

16 сентября в Харькове во время спецоперации были задержаны два работника Коминтерновского райотдела милиции, которые пытались продать пять пистолетов. Оружие изъято, причастные к преступной деятельности находятся под стражей. Прокуратура возбудила уголовное дело, продолжаеся следствие.

Две недели назад министр внутренних дел Могилев, объясняя, почему милиция плохо сработала в Одессе во время задержания преступной группировки, с сарказмом в голосесказал, что когда в 2005 году к руководству милиции пришли «специалисты», то в разделе "Беркут" были ликвидированы штурмовые подразделения, и тогда «изъяли все серьезное оружие - взрывчатку, гранатометы».

«И под той «революционной волной» каких-то изменений из «Беркута» сделали ППС», - добавил он.

Сам Могилев руководит министерством уже полтора года - с марта 2010-ого.