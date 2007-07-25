Мартынюк обвиняет НУ-НС в нарушении закона

Первый заместитель председателя Верховной Рады V созыва Адам МАРТЫНЮК обвиняет блок “Наша Украина – Народная самооборона” в нарушении законодательства из-за того, что эта политическая сила начала предвыборную кампанию до ее официального старта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом А.МАРТЫНЮК заявил сегодня во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

По словам А.МАРТЫНЮКА, избирательная кампания официально еще не провозглашена, а политическая сила, которая действует под патронатом Президента и чьи штабы официально возглавляют большинство губернаторов областей, де-факто уже открыто пошла на выборы. И это в то время, отметил он, когда надо собирать урожай в условиях засухи, готовиться к зиме, решать другие социально-экономические вопросы.

Комментируя инициативу блока "Наша Украина - Народная самооборона” относительно ликвидации депутатской неприкосновенности, А.МАРТЫНЮК заметил, что это является исключительно предвыборной агитацию, которая не будет иметь никаких юридических последствий. Кроме того, отметил он, это “яркий пример того, как у нас «уважают» законы именно те, кто наиболее показательно демонстрирует свою законопослушность».

А.МАРТЫНЮК в который раз отметил, что основания для проведения выборов, инспирированные на Банковой, носят «незаконный и антиконституционный характер». Такие подходы, по его словам, несут в себе «угрозу проведения перманентных выборов в будущем» в зависимости от вкусов или невосприятия главой государства тех или других политических сил. При этом он отметил, что проведение досрочных выборов нуждается в больших средствах и именно за счет налогоплательщиков. Однако, отметил А.МАРТЫНЮК, «эти средства могли бы быть направлены на удовлетворение неотложных социально-экономических потребностей украинцев».