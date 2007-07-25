У Ющенко пугают Кабмин блокированием счетов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Секретариат главы государства рассчитывают, что правительство разработает план реализации решения Конституционного Суда от 11 июля о возобновлении льгот и выплат компенсаций отдельным категориям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Службы социальной политики Секретариата Президента Павел РОЗЕНКО сегодня на брифинге.

«Мы будем публично требовать от Кабинета Министров представления плана реализации решения Конституционного Суда на рассмотрение Президента Украины», - сказал П.РОЗЕНКО.

По его словам, дальнейшее промедление правительства с выполнением решения КС может привести к массовым обращениям граждан в суды с исковыми заявлениями о выплате льгот в полном объеме и возмещении морального ущерба. «Правительство будет возмещать не только объем льгот, а и моральную компенсацию. Мы это знаем и уже проходили. И это закончится блокированием счетов и министерств, и других органов центральной исполнительной власти и местных администраций в том числе. Поэтому такой путь тупиковый», - добавил П.РОЗЕНКО.

Руководитель Службы социальной политики Секретариата Президента еще раз подчеркнул, что решение КС является обязательным для выполнения на территории Украины, является окончательным и обжалованию не подлежит. «Правительство констатирует проблему большого количества льготников, но ведь от правительства ожидают решения этой проблемы, а не ее констатации. Правительство не имеет права отмахиваться от решения Конституционного Суда», - отметил П.РОЗЕНКО.

При этом он считает несостоятельным аргументацию правительства о невозможности выполнения решения КС в связи с отсутствием легитимной Верховной Рады, которая принимает необходимые изменения в закон о государственном бюджете на 2007 год. «Верховная Рада будет в октябре, и до октября есть возможность разработать план действий по внесению необходимых изменений в законы и в бюджет», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля КС отменил положение закона о государственном бюджете, которые касались прекращения на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касается 21 категории граждан Украины - от чернобыльцев до пенсионеров.

11 июля первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявил, что правительство может реализовать данное решение Конституционного Суда исключительно после внесения изменений в закон о госбюджете на текущий год.

17 июля Кабинет министров на своем заседании принял официальное заявление относительно этого решения КС. Согласно документу, Кабинет министров считает решение Конституционного Суда о возобновлении льгот и компенсаций для определенных категорий граждан кулуарным решением с признаками политического и предвыборного заказа против действующего правительства. Кроме того, правительство считает невозможным найти 70 млрд. грн. для выполнения всех законодательных норм, возобновленных КС.