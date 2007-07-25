Шуфрич подлизался к Ющенко?

16:38, 25 июля 2007
Политика
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Министр провёл брифинг

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич на четвертый день прибыл на место аварии во Львовской области. 19 июляМинистр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает, что после приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ситуация на месте аварии поезда с фосфором во Львовской области стабилизировалась.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня на брифинге в Кабмине.

Н.ШУФРИЧ негативно оценил деятельность оппозиции в вопросах информирования населения по поводу аварии близ села Ожидов под Львовом. Намекнул, что они специально раскручивали панику и запугивали людей, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС.

При этом Н.ШУФРИЧ отметил: «Надо отдать должное, что после приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА, а также после дачи ими оценки ситуации, и после того как они высоко оценили роль спасателей и действия правительства, - ситуация стабилизировалась, в том числе и в информационном плане».

Как сообщал УНИАН, 20 июля Президент Украины В.ЮЩЕНКО посетил Львовскую область, где осмотрел место аварии состава с фосфором вблизи села Ожидов Буского района.

 

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