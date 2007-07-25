Шуфрич подлизался к Ющенко?

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает, что после приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ситуация на месте аварии поезда с фосфором во Львовской области стабилизировалась.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня на брифинге в Кабмине.

Н.ШУФРИЧ негативно оценил деятельность оппозиции в вопросах информирования населения по поводу аварии близ села Ожидов под Львовом. Намекнул, что они специально раскручивали панику и запугивали людей, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС.

При этом Н.ШУФРИЧ отметил: «Надо отдать должное, что после приезда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА, а также после дачи ими оценки ситуации, и после того как они высоко оценили роль спасателей и действия правительства, - ситуация стабилизировалась, в том числе и в информационном плане».

Как сообщал УНИАН, 20 июля Президент Украины В.ЮЩЕНКО посетил Львовскую область, где осмотрел место аварии состава с фосфором вблизи села Ожидов Буского района.