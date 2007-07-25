Ющенко издал указ № 666

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом № 666/2007 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2007 года «О состоянии ликвидации последствий аварии во Львовской области».

Как отмечается в тексте документа, размещенном на официальном сайте главы государства, контроль над выполнением этого Указа возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Ивана ПЛЮЩА.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В самом решении СНБО отмечается, что, проанализировав состояние реализации органами исполнительной власти мероприятий, направленных на преодоление последствий аварии грузового поезда на перегоне Красное-Ожидов, произошедшей 16 июля 2007 года во Львовской области, Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает недостатки в функционировании единой государственной системы органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, ее территориальных подсистем. Необеспечение на надлежащем уровне объективного информирования общественности, противоречивые заявления должностных лиц о состоянии ликвидации последствий аварии привели к усилению напряжения в обществе.

В то же время СНБО отмечает, что в последнее время на железнодорожном транспорте чрезвычайные происшествия случаются все чаще, что свидетельствует о наличии угрожающей тенденции к возникновению таких событий с растущими негативными последствиями.

Учитывая неотложную потребность комплексного решения проблем, связанных с ликвидацией последствий аварии во Львовской области, снижения рисков возникновения в дальнейшем чрезвычайных ситуаций техногенного характера на транспорте СНБО поручил Кабинету Министров Украины принять дополнительные меры для обеспечения своевременного выполнения задач, определенных Указом Президента Украины от 17 июля 2007 года № 646 «О безотлагательных мерах по преодолению последствий аварии во Львовской области»;

решить вопрос обеспечения финансирования в полном объеме мероприятий по ликвидации последствий аварии;

проанализировать в трехмесячный срок нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы перевозки опасных грузов, в частности на железнодорожном транспорте, и обеспечить в случае необходимости в установленном порядке совершенствование правового регулирования в этой сфере;

решить в недельный срок вопрос об обеспечении заведений здравоохранения Буского, Бродовского и Радеховского районов Львовской области аппаратами ультразвуковой диагностики;

решить в недельный срок вопросы обеспечения финансирования в полном объеме мероприятий по обезвреживанию непригодных для использования химических средств защиты растений в Буском районе Львовской области;

дать принципиальную оценку действиям, бездеятельности должностных лиц, которые привели к возникновению аварии, несвоевременному, недостоверному освещению в средствах массовой информации хода ликвидации ее последствий, и принять в отношении таких лиц соответствующие меры.

В свою очередь, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины вместе с Советом министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации должны принять в месячный срок меры для совершенствования функционирования единой государственной системы органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, ее территориальных подсистем;

обеспечить организацию через средства массовой информации (независимо от формы собственности) подготовку населения по основным вопросам гражданской защиты, обучения действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, в частности относительно предотвращения травмирования и гибели людей.

Также Совет министров АР Крым, местные госадминистрации должны усилить контроль над поддержкой в надлежащем техническом состоянии объектов повышенной опасности, в частности, железнодорожного транспорта, систем жизнеобеспечения, и ежеквартально информировать СНБО о принятых мерах.