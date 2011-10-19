Путин и Азаров хотят рассчитываться в рублях

Премьер-министры Российской Федерации и Украины Владимир ПУТИН и Николай АЗАРОВ обсудили возможность взаиморасчетов двух стран в рублях и договорились о проведении на следующей неделе встречи министров финансов и глав центробанков двух стран по этому вопросу,

Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ, передает РИА "Новости".

По словам Д.ПЕСКОВА, премьеры подробно обсудили взаимодействие двух стран в энергетике, ракетно-космической отрасли, авиации, кредитно-финансовой сфере.

«В контексте последнего вопроса подробно проговорили возможность взаиморасчетов в рублях в торговых операциях. Условились, что на следующей неделе министры финансов и председатели центральных банков двух стран проведут соответствующие переговоры», - сказал Д.ПЕСКОВ по итогам Совета глав правительств стран СНГ.

Напомним, что 18 октября главы правительств стран СНГ договорились о подписании договоров о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вчера, 18 октября, отбыл с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Во вторник Н.АЗАРОВ принял участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств.

На среду, 19 октября, запланирована встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Также в среду Н.АЗАРОВ примет участие в беседе глав правительств Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и в заседании глав правительств ЕврАзЭС.