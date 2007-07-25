Шуфрич придумает, как наказать Кузьмука за ”Чернобыль”

Проект постановления правительства относительно регламента предоставления информации СМИ в условиях чрезвычайных ситуаций будет разработан на протяжении двух следующих недель.

Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич в среду.

По его словам, соответствующее поручение получили от премьера вице-премьер Дмитрий Табачник, министр здравоохранения Юрий Гайдаев, председатель Госкомтелерадио Эдуард Прутник и сам Шуфрич.

Комментируя основные аспекты будущего постановления, Шуфрич сообщил, что в нем будет предполагаться ответственность должностных лиц за предоставление неправдивой или недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

"И там будет предусмотрено, как должна предоставляться информация гражданам относительно соответствующих действий (министерств) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, так как паника несет опасность", - заявил Шуфрич.

Как известно, в первый день после аварии в Львовской области вице-премьер Александр Кузьмук в интервью журналистам назвал ее "вторым Чернобылем". А начиная со следующего дня он опровергал этот тезис.

Украинская правда