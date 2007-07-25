Симоненко не возьмет в список тех, кто свистит

13:28, 25 июля 2007
Политика
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Звезды - все 450?

Петр Симоненко выступает на митинге по случаю Международного дня солидарности трудящихся на Майдане Независимости. Киев, 1 мая Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что в избирательном списке Компартии ни олигархов, ни звезд шоу-бизнес не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что не будет в списке КПУ звезд, «которые занимаются «заманухой», - танцуют, свистят, еще что-то делают».

В то же время он подчеркнул, что в списке КПУ все 450 кандидатов - звезды.

По его словам, в списке будут много новых лиц, а также тех, кто сегодня работает в структурах власти.

Он добавил, что в списке будет 36 рабочих и крестьян, 36 предпринимателей, 30 учителей, а также врачи, студенты и представители СМИ.

По его словам, в пятницу на президиуме партии будут разработаны предложения относительно кандидатур, которые предлагаются местными организациями, а на пленуме, в субботу, этот вопрос будет окончательно согласован для вынесения его на съезд КПУ, который состоится 2 августа.

П.СИМОНЕНКО отметил, что в первой пятерке предусматривается молодой рабочий-шахтер, 1988 р.н. и учительница, 1985 г. р.

При этом он отказался назвать их фамилии.

П.СИМОНЕНКО отметил, что КПУ обратилась ко всем левым силам с тем, чтобы поддержать на выборах Компартию и чтобы голоса левых избирателей не были потеряны.

Он также считает, что «на левом фланге не все политические силы готовы к координации наших усилий».

По его словам, среди левых сил «КПУ практически единственная» партия, которая пройдет в ВР.

«К сожалению, у наших коллег социалистов пока есть определенные проблемы, но считаю, что они готовы будут их преодолеть», сказал П.СИМОНЕНКО и выразил надежду, что СПУ пройдет в парламент и будет опять создана коалиция при участии тех политических сил, которые были в ВР 5-го созыва .

П.СИМОНЕНКО предлагает мелким политическим силам левого направления во время выборов агитировать за коммунистов. Он рассказал, что велись переговоры с Александром МОРОЗОМ и есть предварительные договоренности относительно создания рабочей группы, которая будет координировать усилия СПУ, КПУ и Партии регионов во время избирательной кампании.

Он отметил, что КПУ хочет получить на выборах значительно больше голосов избирателей, чем во время выборов 2006 года. 

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