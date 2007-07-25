Янукович просчитает каждый шаг

Правительство сегодня примет решение о выделении помощи Волынской и Херсонской областям, пострадавшим от стихийных бедствий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Мы уже отреагировали на эти стихийные бедствия, мы уже выделили средства на ликвидацию последствий, но сегодня примем, как всегда, решение для того, чтобы у нас была дополнительная возможность реагировать в рабочем порядке и завершить ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр подчеркнул, что у правительства хватает сил и материальных ресурсов для реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. «Мы будем это делать, выполняя свои обязанности перед государством и украинским народом. В этой ситуации нам нужно использовать мировой опыт, который существует по ликвидации стихийных бедствий и просчитывать каждый шаг при принятии решений», - подчеркнул он.