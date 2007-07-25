Янукович признал ошибки и хочет их исправить

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает создать в каждом министерстве систему информирования граждан и СМИ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании правительства.

«Авария во Львовской области засвидетельствовала, что у нас иногда не хватает опыта, и мы делаем ошибки. Но очень важно, чтобы мы их своевременно исправляли. И в этой ситуации наиважнейшую роль играет информационная политика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр предложил рассмотреть на сегодняшнем заседании вопросы реагирования должностных лиц в условиях чрезвычайной ситуации, их действий и осуществления информационной политики.

«Почему я останавливаюсь на этом вопросе? Мы знаем, что чрезмерная политизация и желание во время беды по-иезуитски относиться к людям, дезинформируя по ситуации, которая и так не очень простая. С этим нужно каким-то образом бороться, и этого не допускать», - пояснил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, каждый министр должен определить в своем министерстве ответственного сотрудника за осуществление информационной политики в условиях чрезвычайной ситуации. «Мы подойдем к этому вопросу системно, его отработаем. Я просил бы всех министров определить, кто будет отвечать за информационную политику в условиях чрезвычайных ситуаций, как будет работать информационная система, кто будет ответственным за то, чтобы информировать СМИ», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы сегодня реагируем и реализуем все меры, это наша обязанность, но важной составляющей является то, чтобы население Украины, наши соседи, наши партнеры в мире знали достоверную информацию, давали ей оценку и давали оценку нашему государству», - подчеркнул глава правительства.