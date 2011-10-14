Киреев заявил нардепам, что в их встрече с Тимошенко нет необходимости

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ не дал разрешения народным депутатам на встречу с лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО в СИЗО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины, член партии «Батькивщина» Николай ТОМЕНКО.

По его словам, в своем решении Р.КИРЕЕВ сослался на то, что в такой встрече нет необходимости.

«Очевидно, судья пообщался с представителями власти, которые побоялись, чтобы представители парламентской оппозиции пообщались с Ю.ТИМОШЕНКО, и поэтому принял именно такое решение. Очевидно, они побоялись, что такая встреча опасна», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, вчера руководство фракции «БЮТ-Батькивщина» обратилось к Р.КИРЕЕВУ с официальной просьбой предоставить возможность депутатам фракции посетить лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО. Соответствующее письмо подписали Н.ТОМЕНКО, председатель фракции Иван КИРИЛЕНКО и первый заместитель председателя фракции Андрей КОЖЕМЯКИН.