В Киеве будут наказывать за мусор

Киевская власть разрабатывает систему наказаний для тех, кто мусорит в парках, скверах и лесах вокруг города. Об этом заявил столичный градоначальник Александр Попов во время встречи с трудовым коллективом КП «Киевзеленстрой».

«В столице до сих пор не было эффективных механизмов влияния на жителей, которые ухудшают санитарное состояние города» - отметил председатель КГГА. - «Однако при активном участии киевлян, уверен, скоро мы решим эту проблему».

На сегодня нет четкого понимания, какие наказания ждут «мусорщиков», ведь они будут разрабатываться на основе предложений жителей города.

По словам главы КГГА, киевляне любят свой город и постоянно предлагают свою помощь в наведении чистоты в Киеве.

«Если привлечь к контролю за чистотой самих киевлян, порядок на улицах, в подъездах и дворах станет нормой нашей жизни, нашим столичным стандартом жизни», - отметил Попов. - «Но ответственность за конечный результат работы по уборке города несут все же работники коммунальных служб».