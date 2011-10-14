Замковенко: новое уголовное дело против Тимошенко имеет перспективу

Уголовное дело, по которому экс-премьер-министр Юлия Тимошенко обвиняется в том, что она перевела долг негосударственной компании «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны России в сумме 405 млн. 500 тыс. долларов в госбюджет Украины, имеет перспективу.

Об этом в эксклюзивном комментарии ГолосUAзаявил бывший судья Печерского суда Николай Замковенко, который в 2001 году освободил Юлию Тимошенко из-под ареста.

По его словам, о сроках давности возобновленного уголовного дела говорить не стоит, потому что в нем фигурирует "солидная сумма и тяжкое преступление». «России был нанесен ущерб в 405 млн. долларов, и за счет государства ЕЭСУ (это частная компания) погасила долг. Другими словами, украла у государства деньги », - сказал экс-судья.

Как отметил Замковенко, «это дело может иметь перспективу и расследуется правильно, потому что сроки привлечения к ответственности не прошли».

Напомним, Служба безопасности Украины возбудила в отношении Тимошенко новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» на бюджет Украины.

14 октября в Генпрокуратуре заверили, что возбуждение уголовного дела против Тимошенко по долгам ЕЭСУ не нарушает законодательство.

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что Минобороны России требует от украинской стороны более 405 млн. дол. "И кто же за это должен отвечать? Наверное, те, кто принимали такое решение и взвалили этот долг на нашу страну», - резюмировал премьер-министр.