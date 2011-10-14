Верховная Рада ссорится с Кабмином из-за отмены летнего времени

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным отменить решение парламента об изменении порядка исчисления времени на территории Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканала “Рада”.

По словам В.ЛИТВИНА, “уже подготовлен проект постановления и я его готов подписать - об отмене решения Верховной Рады Украины и о поручении Кабинета министров Украины внести законопроект, который бы урегулировал эту проблему”.

По его словам, “эта проблема должна быть урегулирована законом, а сейчас она урегулирована постановлением КМУ от 1996 года - перевод зимой на час вперед, а летом на час назад”.

В.ЛИТВИН выразил удивление относительно позиции некоторых членов правительства, которые выступили против такого решения парламента. Он отметил, что когда был внесен соответствующий проект постановления по данному вопросу, то правительство в целом с таким подходом согласилось. По его словам, Кабмин лишь говорил о том, что энергетикам дополнительно нужны 300 миллионов гривен, но, мол, “это не проблема, мы ее реализуем”. “И после того, как это постановление было принято, началась дискуссия. В том числе отдельные чиновники пришли в сознание, обвиняя Верховную Раду, что она голосовала, не приходя в сознание, а они, очевидно, задним числом пришли в сознание, стали поднимать этот вопрос”, - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что в понедельник вынесет этот вопрос на Согласительный совет. Он считает, что “лучше, чтобы все это учел Кабинет министров и мы приняли один раз закон и сняли какие-либо противостояния”. “Я очень не хочу, чтобы еще эта проблема послужила основой конфликта”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими действия постановление ВС УССР и постановление СМ Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА отметил, что парламент принял ошибочное решение, которое непосредственно влияет на жизнь населения большей части Украины. «Рада пошла не просто против здравого смысла – парламентарии, по существу, отменили законы природы и пренебрегли наукой. Это совсем не тот случай, когда можно голосовать, не приходя в сознание”, - сказал министр и добавил, что “легким жестом руки депутаты отказали своим согражданам в праве жить по природному расписанием, а не по искусственным правилам».