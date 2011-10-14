МИД: Украина и ЕС согласовывают дату проведения саммита
Говорят, выбирают удобную для всех
Украина и Европейский Союз согласовывают дату проведения саммита Украина - ЕС.
Об этом сообщил УНИАН директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
«Сейчас Киев и Евросоюз в диалоге друг с другом определяются с удобной для обеих сторон датой проведения саммита Украина - ЕС, который ориентировочно должен состояться в середине декабря 2011 года», - сказал он.
По словам О.ВОЛОШИНА, пока МИД Украины не называет окончательную дату проведения саммита. Он отметил, что соответствующая дата будет названа пресс-службой Президента Украины.
«Вопрос конкретной даты является сугубо техническим и зависит от графика руководства Европейского Союза и Президента Украины», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, на саммите Украина - ЕС в декабре планировалось парафировать соглашение об ассоциации, включающей углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.