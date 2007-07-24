Червоненко едва не сгорел на автогонках в Литве (добавлены фото)

Председатель Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО был на волоске от смертельной опасности, выходя на старт в качестве пилота на тренировочном этапе международных кольцевых автогонок - «Omnitel 1003km Grand Prix» в Литве.

Как передает корреспондент УНИАН, Е.ЧЕРВОНЕНКО должен был сменить за рулем автомобиля «Опель Астра Силуэт» другого участника украинско-литовско-латвийской команды Дэйвидаса ХОСИНУСА. За десять секунд до смены машина загорелась из-за неисправности в системе подачи топлива.

«Я уже стоял в зоне сервиса, готовый сменить ДЭЙВИДАСА, когда машина вышла из-за поворота и внезапно вспыхнула. Спасательные службы и мы с Александром САЛЮКОМ, моим другом и товарищем по команде, бросились к ней. Пилота удалось спасти. Благодаря несгораемому комбинезону и подшлемнику у него обгорели только ресницы и немного лоб», - рассказал агентству Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Несмотря на аварию, украино-литовско-латвийский экипаж в составе украинцев Е.ЧЕРВОНЕНКО, А.САЛЮКА, литовцев Саулиса ГЕРДАУСКАСА и Д.ХОСИНУСА, латыша Раймодса КИЕСИЛСА решил не отменять свое участие в гонке. Вместо сгоревшей машины, по договоренности с «Рено Вильямс Моторс спорт», интернациональному экипажу будет предоставлен новый «Рено Меган Силуэт».

Автомобиль, по словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, уже доставляется из Парижа, завтра он будет в Паланге. Гонки начинаются в субботу.

Гран-при в Паланге – специфическая и престижная гонка, самая масштабная, популярная и дорогая во всей Восточной Европе. Гонки проходят по улицам города, длина трассы - 1003 километра, каждый экипаж проходит 331 круг. Машины по классу приближаются к автомобилям, принимающим участие в соревнованиях «Формулы-1».

Ежегодно в Литву съезжаются десятки команд из Латвии, Финляндии, Бельгии, России, Франции, Швеции, Германии. Украина принимает участие впервые.

Е.ЧЕРВОНЕНКО выступал в профессиональных гонках до 1991 года в качестве штурмана, в роли пилота выступает впервые.