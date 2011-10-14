ВСК ВР начинает расследование ситуации на заводе «Индар»

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар", на следующей неделе проведет свое первое заседание.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя ВСК, народный депутат Владимир КАРПУК.

"Глава Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования ситуации, которая сложилась вокруг завода "Индар". Заседание комиссии состоится на следующей неделе", - сказал В.КАРПУК.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА заявила о необходимости проведения выездного заседания комиссии. "Нужно ехать на предприятие, увидеть многие документы, которые использует новое руководство. Нужно увидеть процесс и изучить многие аспекты, в том числе вопрос выплаты сотрудникам заработной платы", - сообщила она.

Т.БАХТЕЕВА поддерживает законодательную инициативу о возврате в государственную собственность 70,7% акций завода "Индар". "Пусть завод вернется государству, а если кто-то хочет его купить, то пусть объявляют открытые торги, аукцион, уплатят 100 миллионов марок, которые в конце девяностых годов были инвестированы государством в "Индар", - добавила народный депутат.

В свою очередь экс-министр здравоохранения, народный депутат Юрий ГАЙДАЕВ также настаивает на возврате завода в собственность государства. "То, что возвращать нужно, никто не сомневается в этом, как и в необходимости возрождать школу эндокринологии, научные кадры, которые стояли у истоков создания завода", - отметил он.

Экс-глава Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сообщила, что Союз женщин Украины, который она сейчас возглавляет, активно включился в работу по защите инсулинозависимых пациентов. "Этот вопрос будем контролировать, как и проход всех документов по "Индару". Более того, сегодня необходимо возрождать научную школу эндокринологии, возвращать людей, которые пользуются мировым признанием и которые стояли у истоков производства отечественного инсулина. Инсулин, разработанный нашими учеными, рекомендован инсулинозависимым, которые хотят иметь здоровых детей. И я, как председатель "Союза женщин Украины", всегда буду бороться за здоровье наших детей", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада Украина приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар". Создание ВСК поддержали 287 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, ВСК должна расследовать обстоятельства нарушения действующего законодательства при осуществлении отчуждения государственного пакета акций ЗАО "Индар" в размере 70,7%, что привело к утрате стратегически важного для государства предприятия; расследовать причины промедления в решении вопроса о возврате в собственность государства государственного пакета акций ЗАО "Индар".

Председателем ВСК избран народный депутат Игорь ПЛОХОЙ (фракция Партии регионов), заместителем председателя - народный депутат В. КАРПУК (фракция НУ-НС).

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.