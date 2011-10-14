Во вторник, 18 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и МВФ. Что дальше?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Чем грозит украинской экономике неполучение очередного транша кредита или полное прекращение сотрудничества с МВФ?

2. Какими резервами Украина будет погашать свой внешний долг?

3. Вероятность второй волны мирового кризиса и возможные последствия для финансовой системы Украины.

4. Адекватность действий руководства НБУ в сложившейся ситуации. Стоит ли Нацбанку ужесточать свою политику?

5. Насколько стабильна гривня?

Участники круглого стола:

1. Александр СУГОНЯКО – президент Ассоциации украинских банков.

2. Роман ШПЕК – старший советник ПАО «Альфа-Банк», советник Президента Украины, член Совета Национального банка Украины.

3. Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины (ПР) – член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, банковской деятельности и таможенной политики.

4. Сергей ТЕРЕХИН – народный депутат Украины (БЮТ) – первый заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам финансов, банковской деятельности и таможенной политики.

5. Василий ЮРЧИШИН – директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова

6. Дмитрий СОЛОГУБ – начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль».

7. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).