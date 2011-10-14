Круглый стол «Украина и МВФ. Что дальше?»
Во вторник, 18 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украина и МВФ. Что дальше?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Чем грозит украинской экономике неполучение очередного транша кредита или полное прекращение сотрудничества с МВФ?
2. Какими резервами Украина будет погашать свой внешний долг?
3. Вероятность второй волны мирового кризиса и возможные последствия для финансовой системы Украины.
4. Адекватность действий руководства НБУ в сложившейся ситуации. Стоит ли Нацбанку ужесточать свою политику?
5. Насколько стабильна гривня?
Участники круглого стола:
1. Александр СУГОНЯКО – президент Ассоциации украинских банков.
2. Роман ШПЕК – старший советник ПАО «Альфа-Банк», советник Президента Украины, член Совета Национального банка Украины.
3. Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины (ПР) – член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, банковской деятельности и таможенной политики.
4. Сергей ТЕРЕХИН – народный депутат Украины (БЮТ) – первый заместитель главы Комитета ВР Украины по вопросам финансов, банковской деятельности и таможенной политики.
5. Василий ЮРЧИШИН – директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова
6. Дмитрий СОЛОГУБ – начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль».
7. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).