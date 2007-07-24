НУ-НС начал акцию ”Прикоснись к депутату”

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что большая часть украинцев выступают за отмену депутатской неприкосновенности.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН во время открытия Всеукраинской акции "Старт сбора подписей за отмену депутатской неприкосновенности", инициатором которой является блок “НУ-НС”.

“Почти 80% всех граждан Украины поддерживают инициативу блока “Наша Украина – Народная Самооборона” по сбору подписей за отмену депутатской неприкосновенности”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня он первым публично поставил свою подпись под соответствующим требованием. Также это сделала первая пятерка блока: председатель партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что среди тех, кто поддерживает эту акцию, есть сторонники как “помаранчевых”, так и “бело-голубых”, и что утрата депутатами иммунитета перед законом уменьшит уровень коррупции в государстве и увеличит ощущение ответственности самого депутата перед избирателями.

В свою очередь В.КИРИЛЕНКО отметил, что целью акции является сбор наибольшего количества подписей в поддержку инициативы блока во всех регионах. “Это желание всего народа”, - подчеркнул он.