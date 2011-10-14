Пограничники говорят, что Мельниченко не раз пытался пересечь кордон

Государственная пограничная служба не имеет подтверждения, что экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО выехал за пределы Украины.

Об сказано в переданном УНИАН заявлении Государственной пограничной службы Украины относительно информации СМИ о пребывании Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в США.

Как отмечают в пограничном ведомстве, «на сегодняшний день на гражданина Украины МЕЛЬНИЧЕНКО Николая Івановича действует поручение другого правоохранительного органа о запрете ему выезда за пределы Украины».

«В Администрации Государственной пограничной службы Украины нет подтверждения, что указанный гражданин покинул Украину», - говорится в заявлении.

В Госпогранслужбе также отметили, что по факту выполнения поручений о запрете выезда за пределы Украины пограничниками неоднократно было отказано гражданину Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в пересечении государственной границы.

Как сообщал УНИАН, 13 октября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО объявлен в розыск.

Генпрокурор напомнил, что суд возобновил следствие и расследует уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО СБУ. «Он действительно 23 сентября объявлен в розыск», - сказал В.ПШОНКА.

После этого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что находится в США. "Я знаходжусь в США и собираюсь подать в суд на генпрокурора Виктора ПШОНКУ за распространение недостоверной информации относительно меня", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО во время телефонного разговора с корреспондентом "Украинской правды".

При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил: “Я не уклоняюсь от следствия и не скрываюсь. Я никогда не подписывал повесток о невыезде, и не получал их ни от одного правоохранителя".

Сегодня, 14 октября, адвокаты Н.МЕЛЬНИЧЕНКО подтвердили, что их подзащитный выехал из Украины в США.

Между тем в Генпрокуратуре заявили, что правоохранительные органы Украины не имеют официальной информации, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО покинул пределы нашей страны вопреки установленному ему запрету.

«Если он действительно находится в США – он пересек границу незаконно», - сказал начальник пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО.

При этом он заявил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО говорит неправду, утверждая, что никто его не предупреждал об ограничении в передвижении в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.