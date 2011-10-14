Адвокат намекает, что Мельниченко мог уехать в США по каналам СБУ

Бывший майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО вернется в Украину, как только будет устранена угроза его жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщили его адвокаты Николай НЕДИЛЬКО и Павел СЫЧОВ.

«Я убежден, что Николай Иванович однозначно вернется, но только при тех обстоятельствах, когда будут устранены все реальные препятствия его здесь пребыванию и будет устранена реальная угроза его жизни, потому что на сегодняшний день реальная угроза жизни существует, до этого существовала, и я убежден, что она в скором будущем будет устранена», - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

Отвечая на вопрос, известно ли адвокатам, когда и каким образом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выехал из Украины, Н.НЕДИЛЬКО сказал: «Николай Иванович - достаточно профессиональный сотрудник Службы безопасности… Он нам об этом не сообщал, лично с ним мы не выезжали, и каким образом это произошло, нам неизвестно».

П.СЫЧОВ добавил, что его подзащитный вполне легально покинул территорию Украины и выехал в первых числах октября.