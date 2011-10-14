Власенко говорит, что Тимошенко морозят в СИЗО

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявляет о некомфортных условиях содержания экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам возле Лукьяновского СИЗО, комментируя соответствующее заявление пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Условия нахождения в камере не такие, как говорит пенитенциарная служба. Ну, по крайней мере, с точки зрения температурного режима. Я могу сказать, что еще вчера были проблемы с отоплением, там большие щели в окне и температура в камере, насколько я знаю, фактически не отличается от температуры воздуха», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, в течение последних нескольких недель Ю.ТИМОШЕНКО дважды болела простудой.

«И при этом уже более 60 дней не предоставляют возможности допустить к ней тех врачей, которым она доверяет», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщалось, 13 октября Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что техническое и санитарное состояние камеры, в которой содержится Ю.ТИМОШЕНКО, удовлетворительно: окна и двери в исправном состоянии, а общее отопление помещений Киевского СИЗО осуществляется от центральной городской теплосети.

В частности, по данным ведомства, по состоянию на 18.00 вчерашнего дня во время контрольных замеров температура воздуха в камере, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, составила +23 градуса по Цельсию.

"В рамках предоставления медицинской помощи Тимошенко неоднократно встречалась со специалистами МОЗ Украины, личным врачом и медработниками Государственной пенитенциарной службы Украины, получала соответствующие консультации", - добавили в пенитенциарной службе.

Вместе с тем руководство Киевского СИЗО сообщило, что вчера официально поступило разрешение судьи Печерского райсуда г. Киева Родиона КИРЕЕВА на предоставление консультации Ю.ТИМОШЕНКО в пределах СИЗО медработниками заведений МОЗ Украины, медико-санитарной части Киевского СИЗО и врачом НИКОЛАЕВОЙ И.М.

"В этот же день в рамках проведения следственных действий в Киевском СИЗО следственные Службы безопасности Украины встречались с ТИМОШЕНКО в присутствии ее адвокатов и защитников. Жалоб или претензий со стороны Тимошенко к руководству Киевского СИЗО не поступало", - резюмировали в ГПСУ.