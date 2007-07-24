Кого украинцы считают наибольшими нарушителями Конституции (опрос)

Подавляющее количество граждан Украины наибольшими нарушителями Конституции считают Президента и Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Украинского института социальных исследований имени А.Яременко и Центра “Социальный мониторинг”, обнародованные сегодня во время пресс-конференции.

По словам председателя правления Украинского института социальных исследований имени А.Яременко, Ольги БАЛАКИРЕВОЙ, 34,1% респондентов считают, что Президент Украины незаконным роспуском парламента и другими своими действиями нарушает Конституцию Украины. При этом 28,5% опрошенных называют нарушителем Конституции Верховную Раду, 11,1% - правительство, 6,2% - оппозицию. В то же время 7,2% респондентов убеждены, что со стороны каких-либо государственных институтов нарушений Конституции в последнее время не было, а 19,1% - оказалось трудно ответить на этот вопрос.

В то же время, 56,3% опрошенных считают, что проблемы нарушения Конституции не угрожают лично их безопасности и безопасности их семьи. При этом 28,5% респондентов видят в этом угрозу для себя и своей семьи. 15,2% не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, по данным соцопроса, 40,8% опрошенных убеждены, что нарушение Конституции несет угрозу суверенитету и целостности страны, 39,1% респондентов не поддерживают такое мнение.

Репрезентативный опрос населения методом индивидуального интервью проводился по месту жительства респондента с 10 по 18 июля 2007 года. Опрос был проведен в 132 населенных пунктах Украины. Всего опрошено 2014 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Стандартное отклонение при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,34 – 2,24.