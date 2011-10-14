Попов пригрозил кадровыми выводами

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ требует, чтобы работы на проблемных участках теплосетей лично контролировали ответственные работники районных администраций, коммунальных служб и «Киевэнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня во время аппаратного совещания, посвященного началу отопительного сезона в городе.

«В очередной раз подчеркиваю: если возникают проблемные ситуации на теплосетях во время начала отопительного сезона, ответственные руководители районных администраций, коммунальных служб города и «Киевэнерго» должны лично контролировать ликвидацию аварии. Находиться на месте аварии денно и нощно. Если я ночью или утром приеду на объект и не увижу там выполнения ремонтных работ, я сделаю соответствующие кадровые выводы», – сказал руководитель КГГА.

Говоря о результатах подготовки к отопительному сезону, А.ПОПОВ подчеркнул, что во время профилактических мероприятий в этом году зафиксировано неудовлетворительное состояние инженерных сетей города.

«Я соглашаюсь, что ситуация сложная. Но этими объяснениями мы киевлян не обогреем. Снабжение теплом и горячей водой в столице должно быть стабильным», – подчеркнул он.

Обращаясь к чиновникам, А.ПОПОВ сказал, что главным правилом работы городской власти должно стать качественное исполнение своих обязанностей.

«Подчеркиваю, работа, выполненная «не хуже, чем в прошлом году», – плохо выполненная работа. Работать необходимо намного лучше, чем в прошлом году. Прошу также запомнить это правило», – сказал председатель КГГА.