Луценко стало плохо в суде

Экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО стало плохо во время сегодняшнего судебного заседания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

Ю.ЛУЦЕНКО внезапно побледнел и прошептал жене, что ему стало очень плохо. “Он чувствует сильную боль в области живота. Сейчас ЛУЦЕНКО выглядит не так, как всегда, видно, что терпит боль, хватаясь за бок”, - сообщает пресс-служба.

Суд продолжает допрос свидетелей со стороны обвинения. Уже допрошено 17 из 148 свидетелей.

В суд пришли представители Посольства США, чтобы увидеться с Ю.ЛУЦЕНКО и отследить действия представителей прокуратуры в суде. В зале также присутствуют народные депутаты Юрий ГРЫМЧАК, Владимир АРЬЕВ и Андрей ПАВЛОВСКИЙ.