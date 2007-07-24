Литвин: не стоит и к гадалкам ходить

Лидер „Народной партии”, председатель Верховной Рады Украины 4-го созыва Владимир ЛИТВИН прогнозирует фальсификацию во время подсчета голосов на досрочных парламентских выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН по этому поводу, в частности, отметил: „Те, что сейчас готовятся к подобному, думаю, не стоит и к гадалкам ходить. Посмотрите, как у нас действуют социологические исследования. Каждая сторона уже в свою пользу приводит доводы. Я думаю, что между собой договорились бело-голубые и помаранчевые. Они не будут мешать друг другу считать голоса. Мне иногда говорят: вы все равно ничего не получите. И что странно: в один голос говорит и одна сторона, и вторая».

По мнению В.ЛИТВИНА, следующая избирательная кампания будет «очень сложной». По его словам, «будут делать все, поскольку одна сторона, которая инициировала выборы, должна получить хотя бы на 3-5 процентов голосов больше, чем сторона, которая была категорически против выборов. Они это хорошо понимают, и будут делать все для того, чтобы одержать победу».

Кроме того, В.ЛИТВИН назвал «абсурдом, когда председатель областной администрации возглавляет избирательный штаб». То же, сказал он, касается Кабинета министров. “Если министры или председатели администраций собираются идти в список - пусть напишут заявление и идут. Пусть занимаются выборами, а на их место пусть назначат других людей. Хотят ли они выступать как паровозы, тянуть? Если так, тогда зачем обманывать людей?», - спросил В.ЛИТВИН.

Кроме того, он еще раз подтвердил, что политическим партнером «Народной партии» на внеочередных выборах в Верховную Раду будет Трудовая партия Украины, которую возглавляет Михаил СИРОТА.

По словам В.ЛИТВИНА, «мы провели рабочие переговоры, в среду проведем заседание исполкома партии, и окончательно определимся».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что исходит из того, что «у нас должна быть очень короткая строка в бюллетне”, поскольку, считает он, “если набрать десяток партий, то от этого пользы будет мало”. “Будет звучать приблизительно так (рабочий вариант): «Блок Литвина: «Народная партия» - «Трудовая партия Украины». И дальше идут пять фамилий», - добавил В.ЛИТВИН.