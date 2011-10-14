Левые будут драться со «Свободой», если она пойдет на Крещатик?

Представители левых сил планируют начать свою акцию в центре Киева, на Бессарабской площади в 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, один из организаторов акции сообщил журналистам, что причиной переноса ее начала в 11.00 на 15.00 является то, что партия ВО «Свобода» также планирует начать свой Марш не утром, а в 16.00.

Также он рассказал журналистам, что в случае, если представители «Свободы» пройдут по запланированному маршруту от парка им. Шевченко, по улице Владимирской в сторону Софийской площади, то представители левых сил, которых планируется несколько сотен, проведут свою акцию протеста на Бессарабской площади, возле памятнику Ленину, и не будут двигаться в каком-либо направлении.

Вместе с тем, по его словам, если «Свобода» решит свернуть с ул. Владимирской на бульвар Шевченко и следовать в сторону Крещатика, то тогда левые силы намерены оказывать им сопротивление с целью не пустить на центральную улицу Киева.

С 11 часов утра на Бессарабке, возле памятника Ленину, собралось около двух десятков пожилых людей. Большинство из них одеты в военную форму времен Советского Союза. Они держат транспарант «Всеукраинский союз советских офицеров», а также транспаранты «Фашизм не пройдет» и «ОУН-УПА – предатели украинского народа».

Также они держат несколько красных советских флагов, флаги разных родов войск Советского Союза, а также один Государственный флаг России.

На прилегающих к Бессарабской площади улицах дежурит несколько нарядов работников милиции. Также в начале улицы Крещатик, возле Бессарабского рынка, припарковано несколько автобусов с сотрудниками спецподразделений милиции и один автозак.